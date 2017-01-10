«Агент 024»: Москвич спасается от холода в России, купаясь в Иссык-Куле

Житель Москвы спасается от российских холодов в Иссык-Куле. Видео его сегодняшнего заплыва на WhatsApp ИА «24.kg» прислали читатели.

Они сообщили, что москвич Алексей приехал навестить родственников в Кыргызстане, посетить теплые источники, а по пути не удержался и искупался в озере.

Напомним, рекордные морозы охватили практически всю Россию. Температура до -40 градусов ожидается в ближайшие дни в Хабаровском крае и Нижегородской области, до –45 - в Пермской области.

В аэропорту Екатеринбурга каждый самолет перед вылетом согревают специальные теплогенераторы.

«Аномальные морозы в ряде регионов Центральной России стали причиной для продления зимних каникул у школьников», - сообщили российские СМИ.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312-024.