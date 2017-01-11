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В «Ата Мекене» заявляют о незаконном назначении главы Нацкомиссии по госязыку

11/01/17 14:34, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Социалисты вновь заявляют о незаконных кадровых перестановках. На этот раз речь идет о недавно назначенном руководителе Национальной комиссии по государственному языку.

 

По мнению социалистов, президент страны «в очередной раз вышел за рамки предусмотренных для него конституционных полномочий».

 

«Своим указом от 5 января он назначил Назаркула Ишекеева председателем Национальной комиссии по государственному языку, но таких полномочий у Алмазбека Атамбаева с конца июня 2010 года нет», - отметили в партии.  

 

Омурбек Текебаев хочет импичмента президента

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Социалисты считают, что президент все более подтверждает возможность объявить ему импичмент.  

 

В секретариате также проинформировали, что «Ата Мекен» готовит ряд заявлений в Конституционную палату. Их содержание пока не уточняется.

 

Конфликт между бывшими соратниками по временному правительству произошел после 31 августа 2016 года, когда в день 25-летия независимости КР Алмазбек Атамбаев в резкой форме раскритиковал экс-союзников.

 

Лидер «Ата Мекена» Омурбек Текебаев в ответ обвинил главу государства в узурпации власти.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43007/

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