В «Ата Мекене» заявляют о незаконном назначении главы Нацкомиссии по госязыку

Социалисты вновь заявляют о незаконных кадровых перестановках. На этот раз речь идет о недавно назначенном руководителе Национальной комиссии по государственному языку.

По мнению социалистов, президент страны «в очередной раз вышел за рамки предусмотренных для него конституционных полномочий».

«Своим указом от 5 января он назначил Назаркула Ишекеева председателем Национальной комиссии по государственному языку, но таких полномочий у Алмазбека Атамбаева с конца июня 2010 года нет», - отметили в партии.

Социалисты считают, что президент все более подтверждает возможность объявить ему импичмент.

В секретариате также проинформировали, что «Ата Мекен» готовит ряд заявлений в Конституционную палату. Их содержание пока не уточняется.

Конфликт между бывшими соратниками по временному правительству произошел после 31 августа 2016 года, когда в день 25-летия независимости КР Алмазбек Атамбаев в резкой форме раскритиковал экс-союзников.

Лидер «Ата Мекена» Омурбек Текебаев в ответ обвинил главу государства в узурпации власти.