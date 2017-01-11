12 января: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет 11/01/17 20:00, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО
В некоторых районах Бишкека и Чуйской области завтра возможны перебои с электроснабжением. Об этом сообщило ОАО «Северэлектро».
В Бишкеке:
- 9.00-18.00 - улицы Фирсова, Керамическая, переулки Гульчинский, Аральский;
- улицы Волгоградская, Сокулукская;
- 9.00-12.00 - улица Малиновая, Баялинова, Тельмана, Орозбекова, переулок Полтавский;
- 9.00-17.00 - проспект Чуй, 259;
- улица Ахунбаева, 129;
- улица Абая, 12, пересечение улиц Абая и Ахунбаева;
- улицы Фрунзе, Гагарина, Циолковского;
- улицы Сухомлинова, Табалдиева, Водопроводная, Целинная;
- улицы Худайбергенова, Жаманбаева.
В Чуйской области:
- 9.00 -17.00 – село Новопокровка (улицы Ленина, Калинина, Фрунзе, Мира, Алма-Атинская, Линейная, Чапаева, Мичурина, Советская, Крупской);
- село Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо»);
- село Новониколаевка (улицы Пушкина, Кирова, Энгельса, Западная, Московская, Новосельская, 50 лет Киргизии, Новосадовая, Пионерская, Октябрьская, Школьная);
- город Кара-Балта (улицы Садовая, Ильича, переулок Ленинский; квартал «40 лет Киргизии», №№ 4-6, 10-13).
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43010/
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