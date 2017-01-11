12 января: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет

Депутат Акылбек Жапаров, на заседании комитета, 10 января 2017 г.

В Латинской Америке наркобароны, а в Кыргызстане – энергобароны

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Не важно, как проголосовали, важно, как посчитали. Посчитали нормально

Депутат БГК Эрнис Докенов, на сессии после избрания спикера, 30 декабря 2016 г.