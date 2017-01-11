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В Кыргызстане члена ОПГ осудили на 18 лет тюрьмы

11/01/17 15:57, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

В Кыргызстане Чынгыз Джумагулов, известный в криминальном мире как член ОПГ по кличке Дөө, получил 18 лет тюрьмы. Приговор вынес Первомайский районный суд Бишкека.

 

Его обвиняли в организации преступного сообщества и покушении на убийство.

 

Чынгыза Джумагулова также признали виновным по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Хулиганство» УК КР.

 

Его адвокаты обжалуют вердикт первой инстанции в Бишкекском городском суде.

 

В начале апреля 2016 года на пересечении проспекта Чуй и улицы Курманджан датки неизвестные стреляли в бишкекчанина 1981 года рождения. Они произвели несколько выстрелов из серебристой автомашины «Субару» и скрылись. Пострадавшего доставили в Национальный хирургический центр.

 

По факту возбудили уголовное дело. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержали Чынгыза Джумагулова.

 

На основании собранных доказательств 2 июня ему предъявили обвинение. А 3 июня в связи с тем, что подозреваемый  скрылся, суд Первомайского района в отношении него заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО-1. Его объявили в розыск.

 

Чынгыза Джумагулова 10 июня задержали.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43011/

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