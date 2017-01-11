В Кыргызстане члена ОПГ осудили на 18 лет тюрьмы

В Кыргызстане Чынгыз Джумагулов, известный в криминальном мире как член ОПГ по кличке Дөө, получил 18 лет тюрьмы. Приговор вынес Первомайский районный суд Бишкека.

Его обвиняли в организации преступного сообщества и покушении на убийство.

Чынгыза Джумагулова также признали виновным по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Хулиганство» УК КР.

Его адвокаты обжалуют вердикт первой инстанции в Бишкекском городском суде.

В начале апреля 2016 года на пересечении проспекта Чуй и улицы Курманджан датки неизвестные стреляли в бишкекчанина 1981 года рождения. Они произвели несколько выстрелов из серебристой автомашины «Субару» и скрылись. Пострадавшего доставили в Национальный хирургический центр.

По факту возбудили уголовное дело. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержали Чынгыза Джумагулова.

На основании собранных доказательств 2 июня ему предъявили обвинение. А 3 июня в связи с тем, что подозреваемый скрылся, суд Первомайского района в отношении него заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО-1. Его объявили в розыск.

Чынгыза Джумагулова 10 июня задержали.