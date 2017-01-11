RSS
facebookfacebookgoogale+
Каким будет 2017 год для Кыргызстана. Прогноз политологов
Индия - Кыргызстан. Дружба со сказочной страной
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 11 января 2017 года. Среда. Бишкекское время 16:20
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

В Кыргызстане лжесотрудника ОТРК, вымогавшего у педагогов деньги, арестовали

11/01/17 16:17, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Лжесотрудника ОТРК, которого задержали по подозрению в сборе денег у директоров школ, на месяц отправили в СИЗО города Оша. Решение принял Араванский районный суд.

 

Под предлогом участия в конкурсе на звание «Лучшая школа года» в прямом эфире Общественной телерадиокомпании арестованный вымогал деньги у учителей Кара-Суйского и Араванского районов. В среднем он просил от полутора до трех тысяч сомов.

 

Изначально зафиксировали восемь фактов. «Но после публикации в соцсетях принесли еще 20 заявлений по Кара-Суу и 10 - по Араванскому району», - уточнили в УВД Ошской области.

 

В отношении арестованного возбудили дело по статье «Мошенничество» УК КР.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43016/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ