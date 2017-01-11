В Кыргызстане лжесотрудника ОТРК, вымогавшего у педагогов деньги, арестовали

Лжесотрудника ОТРК, которого задержали по подозрению в сборе денег у директоров школ, на месяц отправили в СИЗО города Оша. Решение принял Араванский районный суд.

Под предлогом участия в конкурсе на звание «Лучшая школа года» в прямом эфире Общественной телерадиокомпании арестованный вымогал деньги у учителей Кара-Суйского и Араванского районов. В среднем он просил от полутора до трех тысяч сомов.

Изначально зафиксировали восемь фактов. «Но после публикации в соцсетях принесли еще 20 заявлений по Кара-Суу и 10 - по Араванскому району», - уточнили в УВД Ошской области.

В отношении арестованного возбудили дело по статье «Мошенничество» УК КР.