Студентка встретила своего двойника. А потом нашла в Твиттере еще пятерых

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Вы думаете, что вы отличаетесь от всех «лица необщим выраженьем»? А вот и нет. В сентябре студентка Калифорнийского университета Сантана Гутьеррес встретила на улице свою точную копию, сообщает один из российских интернет-сайтов.
Фотографию с двойником девушка выложила в Твиттер.
Спустя несколько месяцев оказалось, что у студентки не один двойник. В мире существует еще как минимум пять девушек, которые невероятно похожи на Гутьеррес (и друг на друга соответственно).
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43030/