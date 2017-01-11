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Студентка встретила своего двойника. А потом нашла в Твиттере еще пятерых

11/01/17 19:30, Бишкек – ИА «24.kg»

Вы думаете, что вы отличаетесь от всех «лица необщим выраженьем»? А вот и нет. В сентябре студентка Калифорнийского университета Сантана Гутьеррес встретила на улице свою точную копию, сообщает один из российских интернет-сайтов.

 

Фотографию с двойником девушка выложила в Твиттер.

 

 

Спустя несколько месяцев оказалось, что у студентки не один двойник. В мире существует еще как минимум пять девушек, которые невероятно похожи на Гутьеррес (и друг на друга соответственно).

 

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43030/

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