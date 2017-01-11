Омурбек Текебаев не намерен делать столичным депутатам подарок, продвигая законопроект о «золотом квадрате»

Лидер фракции «Ата Мекен» рассказал ИА «24.kg», какие законопроекты намерен инициировать в 2017 году и вернется ли к «золотому квадрату» в Бишкеке.

По его словам, в настоящее время составляются планы законодательной работы фракции и его личный. «Готовых законопроектов еще нет, но мы намерены привести ряд документов в соответствие с новой Конституцией. Вопреки конституционным требованиям президент сейчас назначает руководителей ведомств, что выходит за рамки его полномочий. В связи с этим нужно внести изменения в ряд законов», - сказал Омурбек Текебаев.

Он планирует внести поправки в законы о Национальном статистическом комитете, о государственной и муниципальной службе, о госязыке, о религии.

Лидер «Ата Мекена» не намерен в 2017 году возвращаться к нашумевшему законопроекту о «золотом квадрате», предусматривающем реконструкцию центральной части Бишкека. «Закон предусматривает прозрачное управление, привлечение денег. Сейчас же он создаст условия для обогащения, тем более что в городском кенеше появилось сильное лобби от строительных компаний. Я не хочу делать им подарок», - сказал Омурбек Текебаев.