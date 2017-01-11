Энергетики Кыргызстана установили в 2016 году 59,4 тысячи умных счетчиков

Энергетики Кыргызстана успели установить запланированные на 2016 год 59,4 тысячи умных счетчиков. Об этом сообщил Национальный энергохолдинг.

Отмечается, что всего в республике с 2012 года установили 174 тысячи 451 умный счетчик, в 2016-м по распределительным компаниям - 59 тысяч 451 счетчик при плане 59,2 тысячи.

По ОАО «Северэлектро» за три года (2012-2015) установлено 115 тысяч счетчиков АИИСКУЭ. Благодаря этому потери электроэнергии снижены на 10,8 процента.

Кроме того, на участках, где установлены такие счетчики, практически отсутствует дебиторская задолженность.

Ранее генеральный директор «Северэлектро» Аскар Эшимбеков сообщал, что в установке автоматизированной информационной системы учета и контроля электроэнергии есть небольшое отставание, связанное с госзакупками. Он обещал установить к концу года 50 тысяч счетчиков.