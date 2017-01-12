Кыргызстан и Узбекистан намерены провести дни культуры столиц

Накануне, 11 января, состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Узбекистане Данияра Сыдыкова с хокимом города Ташкента Рахмонбеком Усмановым, сообщает МИД КР.

По его данным, стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в сфере торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между столицами двух государств, а также перспективы их развития.

В частности, кыргызская сторона озвучила возможность создания совместных предприятий, проведения бизнес-форумов, круглых столов, связанных с обменом опытом в различных сферах деятельности, включая коммунальную, транспортную и жилищную.

Стороны также обсудили вопросы проведения в ближайшей перспективе дней культуры столиц двух государств.

По итогам встречи стороны договорились активно сотрудничать по всем направлениям.