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Кыргызстан и Узбекистан намерены провести дни культуры столиц

12/01/17 09:40, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Накануне, 11 января, состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Узбекистане Данияра Сыдыкова с хокимом города Ташкента Рахмонбеком Усмановым, сообщает МИД КР.

 

По его данным, стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в сфере торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между столицами двух государств, а также перспективы их развития.

 

В частности, кыргызская сторона озвучила возможность создания совместных предприятий, проведения бизнес-форумов, круглых столов, связанных с обменом опытом в различных сферах деятельности, включая коммунальную, транспортную и жилищную.

 

Стороны также обсудили вопросы проведения в ближайшей перспективе дней культуры столиц двух государств.

 

По итогам встречи стороны договорились активно сотрудничать по всем направлениям.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43038/

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