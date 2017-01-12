После критики Дональда Трампа журналисты начали продавать ведра для «кучи мусора»

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Американская медиакомпания BuzzFeed, прославившаяся публикацией компромата на избранного президента США Дональда Трампа, начала продавать товары с логотипом «куча мусора». Поводом послужила критика будущего американского лидера, который на пресс-конференции назвал издание «кучей мусора», сообщил Life.
Как отмечается, в интернет-магазине медиакомпании появились в продаже такие товары, как мусорное ведро, футболка и наклейки. На одной из них, например, написано «Я горд, получаю новости из кучи мусора».
Мусорное ведро, которое также выставлено на продажу, помечено лаконичной подписью BuzzFeed.
Примечательно, что ведро стоимостью $49 приобрести уже нельзя. Продажа сувениров изначально была ограничена, и пользователи Сети с удовольствием раскупили их вместе с наклейками.
BuzzFeed обещает направить вырученные от продажи деньги в Комитет защиты журналистов.
Портал BuzzFeed опубликовал информацию о том, что Дональд Трамп во время визита в Москву в 2013 году заказывал проституток в отеле Ritz Carlton. Президент США назвал эту публикацию фейком, а BuzzFeed – «кучей мусора».
Фото: © shop.buzzfeed.com
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43044/