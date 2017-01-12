За 2016 год в Чуйской области зарегистрировано 6 тысяч 15 преступлений

За 2016 год в Чуйской области Кыргызстана зарегистрировано 6 тысяч 15 преступлений, из них раскрыто 4 тысячи 352 преступления, или 72,4 процента. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУВД.

Уточняется, что по линии уголовного розыска зарегистрировано 4 тысячи 584 факта, из них раскрыто 3 тысячи 139, или 68,5 процента.

В ГУВД Чуйской области отмечают положительную динамику раскрытия таких преступлений: особо тяжкие, убийства, нанесение тяжкого вреда здоровью, грабеж, разбой и вымогательство.

Начальник 10-го Управления ГУВД Улан Жаныбек уулу сообщил, что, несмотря на непрерывную работу с религиозным экстремизмом, международным терроризмом, детской преступностью и преступлениями против несовершеннолетних, усилия в этом направлении необходимо увеличить, так как совершенствуются методы воздействия на граждан, в том числе психологические.

Заместитель министра внутренних дел Данияр Абдыкаров добавил, что основная причина преступлений среди несовершеннолетних связана с бесконтрольностью.

«В 2016 году в Чуйской области несовершеннолетние совершили 259 преступлений. Многие родители уезжают на заработки, оставляя детей родственникам, которые не всегда уделяют подросткам должное внимание. Придется взять работу под особый контроль совместно с образовательными учреждениями и социальными органами», - сказал замминистра ВД.