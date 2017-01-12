Турсунбай Бакир уулу назвал должность вице-премьер-министра искусственной

«Мы не должны уподобляться животному миру, где все решает, скажем, лев. В Кыргызстане не нужны искусственные должности, такие, как вице-премьер-министр, в которой нет необходимости», - сказал на пресс-конференции лидер партии «ЭРК» Турсунбай Бакир уулу.

По его словам, создаваемое конструктивной оппозицией теневое правительство «будет предлагать оптимальную номенклатуру должностей», будет противостоять группам «обиженных», которые объединяются по региональному признаку или по признаку лишенных должностей.

«Мы готовы использовать свои профессиональные навыки, опыт как подспорье в работе действующих госорганов и в случае потребности безвозмездно оказывать законотворческую, экспертно-аналитическую и практическую помощь», - сказал он.

Как отметил политик, к меморандуму о создании теневого правительства могут присоединиться любые политические партии и общественные организации.

«Меморандум будет подписан сегодня в 13.00», - сказал Турсунбай Бакир уулу.

Теневой кабинет возглавит Марат Иманкулов, сказал политик.