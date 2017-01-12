В Кыргызстане задержан гражданин, взорвавший дерево в парке имени Ататюрка

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В Кыргызстане задержан гражданин, взорвавший в начале января дерево в столичном парке имени Ататюрка. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.
По предварительным данным, взрывали ствол самодельным устройством. Мощность взрыва составила примерно
В ходе допроса задержанный признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье 234 часть 3 УК КР.
Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий по установлению причастности вышеуказанного гражданина к другим аналогичным преступлениям. Проверяется также версия причастности к данному преступлению других соучастников и пособников.
Уточняется, что, по предварительным данным, задержанный мужчина с 2014 года состоит на учете в Республиканском центре психического здоровья при Минздраве. Ранее судим за кражу, в военных подразделениях не служил, увлекается химией. Подозреваемый водворен в ИВС. Расследование продолжается.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43053/