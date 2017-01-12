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В Кыргызстане задержан гражданин, взорвавший дерево в парке имени Ататюрка

12/01/17 12:12, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

В Кыргызстане задержан гражданин, взорвавший в начале января дерево в столичном парке имени Ататюрка. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

 

По предварительным данным, взрывали ствол самодельным устройством. Мощность взрыва составила примерно 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Злоумышленником оказался бишкекчанин Е.Е., 1987 года рождения, у которого при обыске на месте его проживания изъяты гильзы и гладкоствольное двуствольное ружье 12-го калибра в разобранном виде, целлофановый пакет с порошком серого цвета, пустые стеклянные бутылки из-под химических веществ, емкости и сотовые телефоны, литература и учебники по химии, мотки проводов, матерчатая маска с прорезями для глаз и рта.

 

В ходе допроса задержанный признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье 234 часть 3 УК КР.

 

Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий по установлению причастности вышеуказанного гражданина к другим аналогичным преступлениям. Проверяется также версия причастности к данному преступлению других соучастников и пособников.

 

Уточняется, что, по предварительным данным, задержанный мужчина с 2014 года состоит на учете в Республиканском центре психического здоровья при Минздраве. Ранее судим за кражу, в военных подразделениях не служил, увлекается химией. Подозреваемый водворен в ИВС. Расследование продолжается.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43053/

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