Марат Иманкулов: Финансировать теневое правительство в Кыргызстане его члены будут сами

Финансировать теневое правительство его члены будут сами. Об этом сказал на пресс-конференции один из инициаторов создания теневого кабинета министров, лидер партии «Таза Кыргызстан» Марат Иманкулов.

По словам лидера партии «ЭРК» Турсунбая Бакир уулу, если власть проигнорирует их предложения по улучшению ее работы, «это не трагедия». «Мы не будем им навязывать свои взгляды», - сказал он.

По его словам, теневое правительство намерено собрать в свои ряды профессионалов. «Сегодня во власти есть существенные пробелы в кадровой политике, ответственные должности порой занимают далекие от отраслей люди», - сказал он.

«Наша цель – показать, что есть профессиональные кадры, готовые работать для страны, и чтобы народ знал о нас», - сказал Турсунбай Бакир уулу.

Напомним, в Кыргызстане создается теневое правительство, и меморандум о его создании будет подписан сегодня в Бишкеке.