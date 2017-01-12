Семье убитого в милиции правительство Кыргызстана должно 200 тысяч сомов

Суд оценил жизнь Ташкенбая Мойдунова, жертвы пыток, в $3 тысячи, но государство до сих пор не выплатило компенсацию и не привлекло к ответственности виновных в смерти правозащитника. Об этом рассказал ИА «24.kg» адвокат Нурбек Токтакунов.

По его словам, по факту есть заключение Комитета ООН по правам человека. Эксперты КПЧ рекомендовали выплатить полмиллиона сомов, признав, что Ташкенбая Мойдунова пытали.

Дело Ташкенбая Мойдунова, умершего в застенках Базар-Коргонского РОВД 11 лет назад, - единственный случай, когда правозащитникам Кыргызстана удалось добиться реакции государства на решение Комитета ООН по правам человека. Но решение суда не исполняется.

«Ответчик по делу, то есть Министерство финансов, оспорил решение в Бишкекском городском суде, который снизил сумму морального вреда до 200 тысяч сомов ($2900). По закону за противозаконные действия сотрудников госорганов государство отвечает в лице Минфина», - рассказал Нурбек Токтакунов.

24 октября 2004 года сотрудники ОВД Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области задержали Ташкенбая Мойдунова и его жену «за нарушение общественного порядка» во время семейной ссоры на улице.

Позже милиционеры стали добиваться письменного заявления жены против мужа. Мойдунова хотели обвинить в хулиганстве и выбить у него признания. После допроса, длившего один час, он умер.

Врач скорой помощи, которая осмотрела место происшествия, в показаниях от 18 ноября 2004 года заявила, что на шее Мойдунова «не было следов веревки, но были красные следы от пальцев».

Во время вскрытия Мойдунова присутствовали официальные лица и его брат Осконбай Жумабаев. По его словам, на правом боку Ташкенбая был большой кровоподтек. Правое ухо было синим, внутренние стороны нижней губы разбиты. Имевшиеся у Ташкенбая Мойдунова 36 тысяч сомов пропали.

Комитет ООН по правам человека пришел к выводу, что Ташкенбая Мойдунова убили в РОВД Базар-Коргона. Комитет определил, что Кыргызстан нарушил право Мойдунова на жизнь, защиту от пыток и право на эффективные средства правовой защиты. Он призвал Кыргызстан провести расследование, привлечь виновных к ответственности и возместить ущерб.