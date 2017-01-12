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К защите Азимжана Аскарова пытаются привлечь Всемирный банк

12/01/17 12:57, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Представители международного Комитета защиты журналистов попросили миссию Всемирного банка в Кыргызстане заступиться за правозащитника Азимжана Аскарова как лауреата премии КЗЖ за 2012 год. Об этом ИА «24.kg» сообщил его адвокат Нурбек Токтакунов.

 


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По его словам, цель обращения в том, что именно ВБ выдает КР льготные кредиты при условии соблюдения страной международных договоров, пакта о защите прав человека, опираясь на который Комитет ООН по правам человека вынес заключение о необходимости пересмотреть дело Азимжана Аскарова.

 

Во вторник, 17 января, коллегия Чуйского областного суда должна вынести правозащитнику приговор. Представители прокуратуры настаивают на том, чтобы оставить Азимжану Аскарову прежнее наказание – пожизненное лишение свободы.

 

Правозащитника приговорили к пожизненному сроку лишения свободы по обвинению в разжигании межнациональной розни, организации массовых беспорядков и убийстве милиционера на юге страны во время июньских событий в 2010 году.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43064/

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