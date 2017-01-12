Минздрав не может организовать социальные аптеки в Кыргызстане

Министерство здравоохранения пока не может организовать социальные аптеки в Кыргызстане. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» сообщил министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.

«Открывать такие объекты должен позволять закон. А по действующему законодательству государство не может заниматься предпринимательством. 25 лет фармбизнес полностью был отдан в частные руки. Мы не можем заставить снижать цены, ни один частник себе в убыток работать не будет», - сказал чиновник.

Он отметил, что ведомство подумает над тем, как обеспечить пациентов лекарствами. «Для нас это очень важно. К примеру, гемофиликов у нас по стране всего около 350. Есть несколько десятков больных другими редкими заболеваниями, которые для фармкомпаний не представляет бизнес-интересов. Но мы должны обеспечить таких пациентов лекарствами», - добавил Талантбек Батыралиев.