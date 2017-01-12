Школы Бишкека планируют перейти на пятидневку

В Бишкеке школы планируют перейти на пятидневку. Об этом ИА «24.kg» сообщила начальник столичного управления образования Сауле Мейрманова.

Напомним, в начале 2017/2018 учебного года Министерство образования и науки КР внесло в правительство предложение о пятидневной учебной неделе в общеобразовательных учреждениях страны.

По данным ведомства, предельная учебная нагрузка школьников всех классов, начиная с первого, с учетом их физиологических и психологических возможностей должна составлять пять дней.

Однако если предельная учебная нагрузка превысит 30 часов, то общеобразовательная организация вправе установить для них шестидневную учебную неделю, но не выше установленных объемов.

Премьер-министр КР подписал соответствующее постановление правительства еще в ноябре 2016-го. После этого Минобразования должно было подготовить приказ и оповестить родителей. Однако приказ до сих пор не подписан.

По словам Сауле Мейрмановой, в начальных классах дети занимаются пять дней в неделю. Что касается старшеклассников, в управлении ждут приказ министра.

«Вообще в сентябре в учебном плане уже была предоставлена возможность руководителям образовательных организаций при условии, что недельная нагрузка не превышает 30 часов, перейти на пятидневный режим работы. Часть школ перешли, в основном это касается средних общеобразовательных организаций. А в гимназиях и лицеях такой возможности не предоставляется, поэтому они учатся шесть дней», - сказала она.

«Например, в 9-х классах по учебному плану 32 часа, а в постановлении указано 30. Получается, что есть превышение, и переход для них невозможен», - уточнили в управлении.

Отметим, что в Министерстве образования и науки не могут сказать, когда будет подписан приказ.