Школы Бишкека планируют перейти на пятидневку

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В Бишкеке школы планируют перейти на пятидневку. Об этом ИА «24.kg» сообщила начальник столичного управления образования Сауле Мейрманова.
Напомним, в начале 2017/2018 учебного года Министерство образования и науки КР внесло в правительство предложение о пятидневной учебной неделе в общеобразовательных учреждениях страны.
По данным ведомства, предельная учебная нагрузка школьников всех классов, начиная с первого, с учетом их физиологических и психологических возможностей должна составлять пять дней.
Премьер-министр КР подписал соответствующее постановление правительства еще в ноябре 2016-го. После этого Минобразования должно было подготовить приказ и оповестить родителей. Однако приказ до сих пор не подписан.
По словам Сауле Мейрмановой, в начальных классах дети занимаются пять дней в неделю. Что касается старшеклассников, в управлении ждут приказ министра.
«Вообще в сентябре в учебном плане уже была предоставлена возможность руководителям образовательных организаций при условии, что недельная нагрузка не превышает 30 часов, перейти на пятидневный режим работы. Часть школ перешли, в основном это касается средних общеобразовательных организаций. А в гимназиях и лицеях такой возможности не предоставляется, поэтому они учатся шесть дней», - сказала она.
«Например, в 9-х классах по учебному плану 32 часа, а в постановлении указано 30. Получается, что есть превышение, и переход для них невозможен», - уточнили в управлении.
Отметим, что в Министерстве образования и науки не могут сказать, когда будет подписан приказ.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43072/