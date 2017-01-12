В Джалал-Абадской области 16 семей из-за оползня вынуждены жить у родственников

В Джалал-Абадской области 16 семей из села Жалгыз-Жангак из-за надвигающегося оползня покинули свои дома и вынуждены жить у родственников. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе полномочного представительства правительства в Джалал-Абадской области.

По их данным, в селе есть угроза схода 40 миллионов кубических метра земли. Каждый день оползень продвигается к домам от 1 до 5 метров , в связи с чем люди вынуждены покинуть свои дома.

Как сообщается, в настоящее время рассматривается вопрос трансформации земель, куда переселят сельчан.

Будут ли выделяться ссуды для строительства жилья вынужденным переселенцам, в полпредстве не знают.

«Сами жители просят решить только вопрос с земельными участками», - сказал глава пресс-службы областной администрации Жолдошбай Осмонов.

Кроме того, неизвестно, какой площади будут участки, как будет решаться вопрос с подведением воды, света и других коммуникаций.

Кроме этих людей, еще 11 семей по той же причине вынуждены ночевать у родственников, хотя в течение дня находятся в своих домах.

В селе 444 домохозяйства, последний крупный оползень сошел в 1990 году, разрушив пять домов, тогда, к счастью, никто не пострадал.

Всего по Джалал-Абадской области насчитывается 1 тысячи 700 участков, над которыми нависла угроза оползня.