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В Джалал-Абадской области 16 семей из-за оползня вынуждены жить у родственников

12/01/17 13:58, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В Джалал-Абадской области 16 семей из села Жалгыз-Жангак из-за надвигающегося оползня покинули свои дома и вынуждены жить у родственников. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе полномочного представительства правительства в Джалал-Абадской области.  

 

По их данным, в селе есть угроза схода 40 миллионов кубических метра земли. Каждый день оползень продвигается к домам от 1 до 5 метров, в связи с чем люди вынуждены покинуть свои дома.

 

Как сообщается, в настоящее время рассматривается вопрос трансформации земель, куда переселят сельчан.

 

Будут ли выделяться ссуды для строительства жилья вынужденным переселенцам, в полпредстве не знают.

 

«Сами жители  просят решить только вопрос с земельными участками», - сказал глава пресс-службы областной администрации Жолдошбай Осмонов.

 

Кроме того, неизвестно, какой площади будут участки, как будет решаться вопрос с подведением воды, света и других коммуникаций.

 

Кроме этих людей, еще 11 семей по той же причине вынуждены ночевать у родственников, хотя в течение дня находятся в своих домах.

 

В селе 444 домохозяйства, последний крупный оползень сошел в 1990 году, разрушив пять домов, тогда, к счастью, никто не пострадал.

 

Всего по Джалал-Абадской области насчитывается 1 тысячи 700 участков, над которыми нависла угроза оползня.

  

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43074/

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