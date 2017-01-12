Болсунбек Казаков: Ни Антимонополия, ни Департамент лекарственного обеспечения не могут повлиять на цены

«Сегодня ни Антимонополия, ни Департамент лекарственного обеспечения не могут повлиять на стоимость препаратов», - заявил ИА «24.kg» директор Госагентства антимонопольного регулирования Болсунбек Казаков.

«Это конкурентная среда, и цены определяются спросом и предложением», - заметил он.

Сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» чиновники и представители неправительственного сектора обсудили ситуацию с доступностью лекарственных средств.

Ранее также сообщалось, что Минздрав подготовил проект постановления правительства для сдерживания цен на лекарства.

«Все это пока только в проектах. Сегодня, к сожалению, кыргызстанцам дешевле не болеть», - сказал Болсунбек Казаков.

«Мы собираемся в конце января – начале февраля встретиться с представителями стран ЕАЭС в Москве, разговаривать с международными фармкомпаниями о том, чтобы они снизили цены на лекарства. Цены на лекарства в странах ЕАЭС в десять раз выше их стоимости в Евросоюзе. В Европе более совершенное законодательство, а в наших странах мы только-только к этому подходим. Рынок в Кыргызстане очень маленький для крупных фармкомпаний, поэтому будем решать все вопросы в рамках ЕАЭС», - отметил глава госагентства.