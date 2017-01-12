Минтранс: Нет никаких оснований закрывать железную дорогу в Кыргызстане

В пресс-службе Министерства транспорта и дорог прокомментировали мнение эксперта Азамата Такырбашева, опубликованное на сайте ИА «24.kg», о том, что в Кыргызстане нужно закрывать железную дорогу.

«Нет никаких оснований закрывать железную дорогу в Кыргызстане. Ежегодно, начиная с 2010-го и по сей день, проводятся ремонтные работы на железнодорожных путях. С 2011 года закуплено 214 тысяч 747 шпал. Филиалом по путевому хозяйству ГП «НК «Кыргыз темир жолу» отремонтировано 130 километров 898 метров железной дороги. Также в 2014 году предприятие приобрело 6 тепловозов, каждый из которых стоит $4,7 миллиона. За три последующих года стоимость данных тепловозов была выплачена полностью», - отметили в ведомстве.

«В 2017 году предприятие планирует купить 150 полувагонов и направить их в южный отдел для перевозки угля. Ведутся переговоры с Российско-Кыргызским фондом развития с целью получения средств», - добавили в Минтрансе.