Минтранс: Нет никаких оснований закрывать железную дорогу в Кыргызстане

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В пресс-службе Министерства транспорта и дорог прокомментировали мнение эксперта Азамата Такырбашева, опубликованное на сайте ИА «24.kg», о том, что в Кыргызстане нужно закрывать железную дорогу.
«Нет никаких оснований закрывать железную дорогу в Кыргызстане. Ежегодно, начиная с 2010-го и по сей день, проводятся ремонтные работы на железнодорожных путях. С 2011 года закуплено 214 тысяч 747 шпал. Филиалом по путевому хозяйству ГП «НК «Кыргыз темир жолу» отремонтировано
«В 2017 году предприятие планирует купить 150 полувагонов и направить их в южный отдел для перевозки угля. Ведутся переговоры с Российско-Кыргызским фондом развития с целью получения средств», - добавили в Минтрансе.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43081/