ГКНБ обвинило омбудсмена Кыргызстана в распространении ложной информации о пытках

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В Государственном комитете национальной безопасности Кыргызстана заявили, что распространенные накануне аппаратом акыйкатчи сведения о том, что племянника мэра Бишкека Максата Кунакунова и другого заключенного - Алтынбека Жумагазиева пытали, не соответствуют действительности.
Во время нахождения в СИЗО ГКНБ КР граждан Максата Кунакунова и Алтынбека Жумагазиева Генпрокуратура в порядке надзора проводила ежемесячные проверки по соблюдению условий содержания подследственных. По их данным, нарушений и фактов применения пыток со стороны сотрудников ГКНБ не выявлено.
«Кроме этого, омбудсмен КР Кубат Оторбаев 8 апреля 2016 года лично посетил СИЗО ГКНБ, где ознакомился с условиями содержания и побеседовал с подследственными. Жалоб в отношении содержания и пыток Максат Кунакунов не озвучивал», - говорится в комментарии ГКНБ.
В Госкомитете уточняют, что адвокатам обвиняемых Кунакунова и Жумагазиева обеспечили постоянный допуск к подзащитным. Во время следствия с их стороны жалоб и заявлений о фактах пыток не поступало. Все допросы проводились в присутствии адвокатов, фиксировались на видео- и аудионосители.
Максату Кунакунову и Алтынбеку Жумагазиеву инкриминируют статьи «Пособничество террористам», «Незаконное хранение оружия», «Попытка госпереворота» и «Разбойное нападение» УК КР.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43083/