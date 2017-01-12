ГКНБ обвинило омбудсмена Кыргызстана в распространении ложной информации о пытках

В Государственном комитете национальной безопасности Кыргызстана заявили, что распространенные накануне аппаратом акыйкатчи сведения о том, что племянника мэра Бишкека Максата Кунакунова и другого заключенного - Алтынбека Жумагазиева пытали, не соответствуют действительности.

Во время нахождения в СИЗО ГКНБ КР граждан Максата Кунакунова и Алтынбека Жумагазиева Генпрокуратура в порядке надзора проводила ежемесячные проверки по соблюдению условий содержания подследственных. По их данным, нарушений и фактов применения пыток со стороны сотрудников ГКНБ не выявлено.

«Кроме этого, омбудсмен КР Кубат Оторбаев 8 апреля 2016 года лично посетил СИЗО ГКНБ, где ознакомился с условиями содержания и побеседовал с подследственными. Жалоб в отношении содержания и пыток Максат Кунакунов не озвучивал», - говорится в комментарии ГКНБ.

В Госкомитете уточняют, что адвокатам обвиняемых Кунакунова и Жумагазиева обеспечили постоянный допуск к подзащитным. Во время следствия с их стороны жалоб и заявлений о фактах пыток не поступало. Все допросы проводились в присутствии адвокатов, фиксировались на видео- и аудионосители.

«В связи с этим считаем информацию, распространенную аппаратом омбудсмена КР, необъективной и непроверенной», - резюмировали в ГКНБ.

Максату Кунакунову и Алтынбеку Жумагазиеву инкриминируют статьи «Пособничество террористам», «Незаконное хранение оружия», «Попытка госпереворота» и «Разбойное нападение» УК КР.