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В 2016 году в Джалал-Абадской области совершено 2 тысячи 469 преступлений

12/01/17 15:54, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В 2016 году в Джалал-Абадской области Кыргызстана совершено 2 тысячи 469 преступлений - на 83 меньше, чем в 2015-м. Данные озвучены на итоговом совещании по оперативной работе за прошедший год в областном УВД.

 

Как сообщается в документе, за прошлый год возбуждено более 2 тысяч 20 уголовных дел, раскрыто 2 тысячи 70 преступлений, в том числе 242 тяжких и особо тяжких. Общая раскрываемость составила 89,4 процента.    

 

Кроме того, в отношении ряда ответственных руководителей приняты меры дисциплинарного характера: объявлено 9 выговоров, 3 строгих выговора, 8 предупреждений о неполном служебном соответствии, один руководитель понижен в должности. 

 

Лучшими по общим показателям признаны РОВД Базар-Коргонского, Токтогульского и Ноокенского районов.

 

Как сообщили ИА «24.kg» в пресс-службе УВД области, больше всего преступлений зарегистрировано в Джалал-Абаде и Сузакском районе (по отношению к числу жителей), наименьшее количество преступлений происходит в Чаткальском и Тогуз-Тороуском районах.   

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43084/

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