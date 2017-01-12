В 2016 году в Джалал-Абадской области совершено 2 тысячи 469 преступлений

В 2016 году в Джалал-Абадской области Кыргызстана совершено 2 тысячи 469 преступлений - на 83 меньше, чем в 2015-м. Данные озвучены на итоговом совещании по оперативной работе за прошедший год в областном УВД.

Как сообщается в документе, за прошлый год возбуждено более 2 тысяч 20 уголовных дел, раскрыто 2 тысячи 70 преступлений, в том числе 242 тяжких и особо тяжких. Общая раскрываемость составила 89,4 процента.

Кроме того, в отношении ряда ответственных руководителей приняты меры дисциплинарного характера: объявлено 9 выговоров, 3 строгих выговора, 8 предупреждений о неполном служебном соответствии, один руководитель понижен в должности.

Лучшими по общим показателям признаны РОВД Базар-Коргонского, Токтогульского и Ноокенского районов.

Как сообщили ИА «24.kg» в пресс-службе УВД области, больше всего преступлений зарегистрировано в Джалал-Абаде и Сузакском районе (по отношению к числу жителей), наименьшее количество преступлений происходит в Чаткальском и Тогуз-Тороуском районах.