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В теневое правительство Кыргызстана вошли три партии и семь общественных объединений

12/01/17 17:25, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Меморандум о создании теневого правительства подписали лидеры партий «ЭрК», «Таза Кыргызстан» и «Ишеним», а из общественных объединений - «Союз мусульман Кыргызстана». Об этом ИА «24.kg» сообщил лидер партии «ЭрК» Турсунбай Бакир уулу.

 

По его словам, на встрече по подписанию документа присутствовали известные политические деятели - Феликс Кулов, Аликбек Джекшенкулов, Накен Касиев, Бегиш Аматов.

 

«Названные деятели поддержали идею создания теневого правительства и обещали подумать над вхождением в его состав», - сказал Турсунбай Бакир уулу.

 

Сегодня в Бишкеке на пресс-конференции лидеры партий «ЭрК» и «Таза Кыргызстан» объявили о создании в КР теневого правительства, которое будут выполнять функцию конструктивной оппозиции действующей власти и готово принять в свои ряды желающих служить на благо страны. 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43091/

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