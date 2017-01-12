13 января: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области завтра возможны перебои с электроснабжением. Об этом сообщило ОАО «Северэлектро».

В Бишкеке:

9.00-11.00 – пересечения улиц Гоголя и Фрунзе, Ибраимова и Фрунзе;

13.00-15.00 - улицы Усенбаева, Ибраимова, Мичурина, Табачная;

9.00-18.00 - улица Керамическая (район стекольного завода);

улицы Фирсова и Карагачевая, переулки Гульчинский и Аральский;

9.00-17.00 - жилмассив «Рухий-Мурас» (5-8-я улицы);

9.00-12.00 - улицы Табачная, Окрайная, Суюмбаева;

14.00-17.00 - улицы Фрунзе, Жумабека, Семашко, Суюмбаева;

жилмассив «Токольдош» (улицы Менделеева, Чынара);

11.00-14.30 - улица Кольбаева, проспект Чуй;

11.00-13.00 - жилмассив «Келечек» (7-9-я улицы);

14.00-17.00 – 3-й мкр., дома 1-7, 126;

11.00-15.00 – 3-й мкр., дома 6/1, 11/1, 28/1;

9.00-17.00 - проспект Чуй, 261;

проспект Чуй, улица Исанова;

улицы Белгородская, Архангельская;

жилмассив «Ала-Тоо-2».

В Чуйской области: