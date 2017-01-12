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13 января: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет

12/01/17 20:00, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области завтра возможны перебои с электроснабжением. Об этом сообщило ОАО «Северэлектро».

 

В Бишкеке: 

 

  • 9.00-11.00 – пересечения улиц Гоголя и Фрунзе, Ибраимова и Фрунзе;
  • 13.00-15.00 - улицы Усенбаева, Ибраимова, Мичурина, Табачная;
  • 9.00-18.00 - улица Керамическая (район стекольного завода);
  • улицы Фирсова и Карагачевая, переулки Гульчинский и Аральский;
  • 9.00-17.00 - жилмассив «Рухий-Мурас» (5-8-я улицы);
  • 9.00-12.00 - улицы Табачная, Окрайная, Суюмбаева;
  • 14.00-17.00 - улицы Фрунзе, Жумабека, Семашко, Суюмбаева;
  • жилмассив «Токольдош» (улицы Менделеева, Чынара);
  • 11.00-14.30 - улица Кольбаева, проспект Чуй;
  • 11.00-13.00 - жилмассив «Келечек» (7-9-я улицы);
  • 14.00-17.00 – 3-й мкр., дома 1-7, 126;
  • 11.00-15.00 – 3-й мкр., дома 6/1, 11/1, 28/1;
  • 9.00-17.00 - проспект Чуй, 261;
  • проспект Чуй, улица Исанова;
  • улицы Белгородская, Архангельская;
  • жилмассив «Ала-Тоо-2».

В Чуйской области: 

 

  • 9.00-17.00 – села Садовое (улицы Учхоз, 8 Марта), Дачное (улицы Щорса, Шевченко, Ленина, 40 лет Победы);
  • новостройки «Биримдик-Кут» и «Ак-Орук»;
  • села Лесхоз, Гроздь, Берлик (улицы Токтогула, Новая), Васильевка (улицы Комсомольская, Фрунзе);
  • села Верхневосточное, Джаны-Джер, Ак-Кашат, Заря;
  • город Кара-Балта (улицы Чайкиной, Космическая, квартал «40 лет Киргизии», №№ 1-3, 7-9).

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43092/

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