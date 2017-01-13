В Министерстве здравоохранения рассказали ИА «24.kg» о том, сколько врачей уволилось из больниц в Кыргызстане за 9 месяцев 2016 года.

По данным ведомства, из медорганизаций убыло 747 специалистов с высшим медицинским образованием, в том числе 20 – за пределы республики. Из числа уволившихся 59 врачей работали в больницах республиканского уровня.

Больше всего врачей убыло из больниц города Бишкека, Джалал-Абадской и Ошской областей. По регионам ситуация выглядит следующим образом:

При этом за 9 месяцев прибыло 913 врачей. Всего, по данным Минздрава, в системе здравоохранения трудится 13 тысяч 265 специалистов с высшим медицинским образованием.