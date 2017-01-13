Минкультуры Кыргызстана не против переноса начала учебного года на 15 сентября. А вы?

Министерство культуры, информации и туризма Кыргызстана не против переноса начала учебного года на 15 сентября. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции «Кыргызстан» сообщил глава ведомства Туголбай Казаков.

По его словам, в мире давно обсуждается вопрос переноса начала учебного года, это становится мировой тенденцией.

Отметим, что депутат Дастанбек Джумабеков в очередной раз выступил с предложением перенести начало учебного года с 1 сентября на 15-е. По его словам, это позволит школьникам и студентам принять участие в уборке урожая. «Дети и так пропускают уроки, потому что они вынуждены помогать родителям. Собираться к школе взрослые вынуждены в конце августа. А если дети начнут учебу в середине сентября, то семьи успеют и урожай собрать, и подготовиться», - сказал он.

Позиция Министерства образования и науки пока не известна.