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Погода в Кыргызстане на 14-15 января: снега не будет

13/01/17 19:00, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

По всей территории Кыргызстана 14-15 января снега не ожидается.

 

В Бишкеке температура воздуха в субботу ночью -11…-9 градусов, а днем до -3 градусов. В воскресенье днем будет теплее – до +3 градусов, ночью -10 градусов.

 

На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду.

 

День увеличится до 9 часов 22 минут.

 

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях потеплеет - ночью до -8 градусов, днем до +6 градусов.

 

В Нарынской области в субботу-воскресенье ожидается до -28 градусов ночью, до -17 градусов днем.

 

В Иссык-Кульской области температура воздуха ночью опустится до -6 градусов, днем +1.

 

В Таласской области ночью до -8 градусов, а днем до +4 градусов.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43123/

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