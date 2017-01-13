Погода в Кыргызстане на 14-15 января: снега не будет

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По всей территории Кыргызстана 14-15 января снега не ожидается.
В Бишкеке температура воздуха в субботу ночью -11…-9 градусов, а днем до -3 градусов. В воскресенье днем будет теплее – до +3 градусов, ночью -10 градусов.
На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный, 4-
День увеличится до 9 часов 22 минут.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях потеплеет - ночью до -8 градусов, днем до +6 градусов.
В Нарынской области в субботу-воскресенье ожидается до -28 градусов ночью, до -17 градусов днем.
В Иссык-Кульской области температура воздуха ночью опустится до -6 градусов, днем +1.
В Таласской области ночью до -8 градусов, а днем до +4 градусов.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43123/