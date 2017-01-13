Погода в Кыргызстане на 14-15 января: снега не будет

По всей территории Кыргызстана 14-15 января снега не ожидается.

В Бишкеке температура воздуха в субботу ночью -11…-9 градусов, а днем до -3 градусов. В воскресенье днем будет теплее – до +3 градусов, ночью -10 градусов.

На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный, 4- 9 метров в секунду.

День увеличится до 9 часов 22 минут.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях потеплеет - ночью до -8 градусов, днем до +6 градусов.

В Нарынской области в субботу-воскресенье ожидается до -28 градусов ночью, до -17 градусов днем.

В Иссык-Кульской области температура воздуха ночью опустится до -6 градусов, днем +1.

В Таласской области ночью до -8 градусов, а днем до +4 градусов.