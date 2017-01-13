Китайские близняшки, разлученные после рождения, заставили плакать всю Америку

Жизнь порой пишет сюжеты похлеще, чем в индийском кино. Недавно в США в одной из утренних программ показали трогательное видео о встрече двух китайских девочек, разлученных в детстве и усыновленных разными семьями. Они впервые встретились в эфире американского телеканала.

Одри Доринг и Грейси Рейнсберри впервые обнялись после долгих лет разлуки на передаче «Доброе утро, Америка». Ни они, ни зрители не могли сдержать слез в этот момент.

Девочки росли в сотнях километров друг от друга в разных приемных семьях. До декабря они даже не подозревали о существовании друг друга, но мама Одри случайно нашла фотографию, на которой обе сестры позируют со своей биологической матерью.

Грейси живет в Ричланде, штат Вашингтон, а Одри - почти в полутора тысячах от нее, в Уосо, штат Висконсин. Но несмотря на то, что их разделяли время и расстояние, в момент встречи они были одеты одинаково.

Еще один интересный факт: на Рождество Одри попросила у мамы сестренку. В итоге судьба сложилась так, что желание девочки осуществилось самым невероятным способом.

Встреча сестер — это заслуга мамы Одри. Она сделала копию фотографии и отправила ее на телевидение. Когда девочке, которая уже жила с тремя братьями, сказали, что у нее есть сестра, она не поверила своим ушам.

Грейси тоже живет в большой семье — у нее два брата и сестра. При встрече девочки узнали, что любят одни и те же вещи. Все предыдущие годы обеих не покидало ощущение, будто они что-то потеряли. Но сейчас это чувство осталось позади.