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В Джалал-Абаде митингующие требуют оставить Азимжана Аскарова в тюрьме

13/01/17 13:18, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Представители общественной организации «Санпа шейиттери» провели в Джалал-Абаде акцию, на которой потребовали оставить в силе приговор - пожизненное лишение свободы – правозащитнику Азимжану Аскарову.

 

Митинг прошел у здания администрации области. Участники держали в руках плакаты «Решения суда оставить в силе», «Место Аскарова - в тюрьме». 

 


Дело Азимжана Аскарова: причины и последствия

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Глава ПЦ «Бир дуйно» и общественный защитник Азимжана Аскарова Толекан Исмаилова расценивает проведение акции как попытку оказать давление на суд.

 

Азимжан Аскаров жил в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области и занимался правозащитной деятельностью. После июньских событий 2010 года его задержали по подозрению в организации беспорядков и соучастии в убийстве сотрудника милиции и приговорили к пожизненному лишению свободы.

 

В апреле 2016 года Комитет ООН по правам человека призвал власти Кыргызстана пересмотреть дело Азимжана Аскарова. Свое решение комитет обосновал незаконным задержанием, применением пыток, содержанием правозащитника в тяжелых условиях.

 

Вынесение вердикта Чуйским областным судом по делу назначено на 17 января. 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43131/

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