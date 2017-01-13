В Джалал-Абаде митингующие требуют оставить Азимжана Аскарова в тюрьме

Представители общественной организации «Санпа шейиттери» провели в Джалал-Абаде акцию, на которой потребовали оставить в силе приговор - пожизненное лишение свободы – правозащитнику Азимжану Аскарову.

Митинг прошел у здания администрации области. Участники держали в руках плакаты «Решения суда оставить в силе», «Место Аскарова - в тюрьме».

Глава ПЦ «Бир дуйно» и общественный защитник Азимжана Аскарова Толекан Исмаилова расценивает проведение акции как попытку оказать давление на суд.

Азимжан Аскаров жил в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области и занимался правозащитной деятельностью. После июньских событий 2010 года его задержали по подозрению в организации беспорядков и соучастии в убийстве сотрудника милиции и приговорили к пожизненному лишению свободы.

В апреле 2016 года Комитет ООН по правам человека призвал власти Кыргызстана пересмотреть дело Азимжана Аскарова. Свое решение комитет обосновал незаконным задержанием, применением пыток, содержанием правозащитника в тяжелых условиях.

Вынесение вердикта Чуйским областным судом по делу назначено на 17 января.