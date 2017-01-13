Human Rights Watch: В 2016 году ситуация с правами человека в Кыргызстане не улучшилась

В 2016 году принципиальных изменений к лучшему в ситуации с правами человека в Кыргызстане не произошло. Об этом говорится во Всемирном докладе-2017, подготовленном международной организацией Human Rights Watch.

По мнению ее экспертов, власти страны не выполнили решение Комитета ООН по правам человека, призвавшего немедленно освободить правозащитника Азимжана Аскарова.

«Как и в прежние годы, не предпринимались шаги по обеспечению правосудия для жертв межэтнического насилия в июне 2010 года. Сохранялась привычная безнаказанность недозволенного обращения и пыток, продолжались насилие и дискриминация в отношении женщин и ЛГБТ. В декабре 2015 года власти отказали во въезде в страну базирующемуся в Бишкеке исследователю Human Rights Watch. Запрет до сих пор не снят», - говорится в докладе.

Семейное насилие в отношении женщин и девочек остается серьезной проблемой в Кыргызстане.

Как сообщается, для переживших насилие мешают доступу к защите и правосудию неразвитость служб помощи и враждебное отношение милиции. Некоторых женщин отталкивают от обращения за помощью установки на сохранение семьи, стигма, экономическая зависимость и страх мести со стороны насильника. Лишь немногие заявления о семейном насилии доходят до суда.

В целом при решении вопросов передачи власти и определении внутренней политики HumanRightsWatch рекомендует лидерам стран Центральной Азии сосредоточиться на остро необходимом обеспечении гарантий основных прав и свобод для граждан.

Проводившийся ими в 2016 году курс на укрепление власти сопровождался размыванием гарантий прав человека.

«В Центральной Азии многие аспекты прав человека находятся в кризисном состоянии, - сообщил Хью Уильямсон, директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии. – Вместо того чтобы заниматься разборками внутри элит или укреплять собственную власть, руководителям стран региона следовало бы взять курс на отход от репрессий и вплотную заняться искоренением пыток в местах содержания под стражей, обеспечением гарантий свободы слова и освобождением осужденных критиков власти».

Всемирный доклад-2017 правозащитной организации содержит обзор ситуации с правами человека более чем в 90 странах.