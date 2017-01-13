Почему в 2101 году старый Новый год будут отмечать 15 января

Ни один иностранец не понимает, что такое старый Новый год. А вот в Кыргызстане праздник настолько прижился, что его отмечают с неменьшим размахом, чем обычный Новый, хотя тоже не все понимают, как же так произошло. Чтобы расставить все по местам, обратимся к истории.

Традиция отмечать старый Новый год произошла из-за расхождения Юлианского и Григорианского календарей, которое составляет 13 дней. Новый год до 1919 года праздновали на 13 дней позже, чем в Европе. Русская православная церковь не подчинилась декрету СНК РСФСР от 1918 года и не приняла Григорианский календарь.

С официальным введением нового календаря Рождество, как и прежде отмечаемое 25 декабря по старому стилю, «переехало» на 7 января. А православные продолжали праздновать Новый год через шесть дней после Рождества, то есть в ночь с 13 на 14 января.

И это вполне логично, ведь Рождественский пост заканчивается 7 января, и позволить себе гастрономическое изобилие 1 января верующие не могут.

Разница между Юлианским и Григорианским календарями увеличивается на один день каждое столетие, когда число сотен в году от Рождества Христова не является кратным четырем. С 1 марта 2100 года эта разница составит 14 дней. А с 2101 года Рождество и старый Новый год будут отмечаться на день позже, то есть 8 и 15 января.

Согласно православному календарю 13 января – день памяти преподобной Мелании (Меланки), 14 января – день святителя Василия Великого. В народе эту ночь называют встречей Василия с Меланкой. По старинной традиции принято богато, щедро накрывать на стол, готовить сытные мясные блюда, особенно из свинины.

Отсюда и пошла традиция посевать на старый Новый год. Если на Рождество колядуют (ходят по домам и поют обрядовые песни-колядки, в которых рассказывается о рождении Сына Божьего), то на старый Новый год наступает щедрый вечер, поэтому поют обрядовые песни-щедривки, желая хозяевам дома достатка.

Выбрасывать разбросанное зерно нельзя. В селах, например, его хранят до весны и при посеве яровых смешивают с другими семенами.

Со старым Новым годом связывают еще одну традицию – гадания. Однако Библия полностью запрещает их. Любое гадание обусловлено желанием узнать будущее, а в этом деле без нечистой силы не обойтись.

«Люди хотят узнать будущее, не меняя настоящего. Хотят быть богатыми, но не работают, не учатся. Просят здоровья, но не отказываются от вредных привычек. Гадания – это самообман», - считает протоиерей Алексей Сыромятников.

Святки – время от Рождества до Крещения. Эти дни наполнены удивительной радостью в связи с появлением Христа. Конечно, сходить на богослужение могут не все, но помочь нуждающимся под силу каждому.

Праздник лучше отметить в семейном кругу, накрыв стол согласно старинным традициям. Обычно готовят щедрую кутью или сочиво (каша из гречневой, пшеничной, ячменной, рисовой крупы с медом, орехами, изюмом, халвой).

А еще старый Новый год сигнализирует о том, что пора убирать елку и заканчивать с новогодними гуляньями.