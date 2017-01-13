RSS
facebookfacebookgoogale+
Как выбрать лыжи и сноуборд. Советы новичкам
Антонина Шевченко о спорте, кухне, путешествиях и ковбоях
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 14 января 2017 года. Суббота. Бишкекское время 06:32
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

УВД Иссык-Кульской области подвело итоги за 2016 год

13/01/17 17:20, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Управление внутренних дел Иссык-Кульской области подвело итоги оперативно-служебной деятельности за 2016 год. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

 

По ее данным, в области отмечается снижение общего количества зарегистрированных преступлений (с 1 тысячи 930 до 1 тысячи 786) и по линии уголовного розыска (с 1 тысячи 66 до 962).

 

«В то же время наблюдается рост отдельных видов преступлений, таких как нанесение тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, преступлений против общественной безопасности, мошенничество», - говорится в сообщении.

 

По информации ведомства, к уголовной ответственности привлечены 1 тысяча 572 человека. Как и прежде, в основном преступления совершают местные жители (1 тысяча 127).

 

За 2016 год правоохранителями раскрыто около тысячи преступлений по линии уголовного розыска, 894 совершено в условиях неочевидности, 40 особо тяжких. Вместе с тем в прошлом году остались нераскрытыми 282 преступления.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43152/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ