В Кыргызстане иностранцы могут в режиме онлайн получить временную регистрацию

С сегодняшнего дня иностранные граждане и лица без гражданства могут в режиме онлайн подать электронное заявление на временную регистрацию на территории Кыргызстана, сообщила Государственная регистрационная служба (ГРС).

По ее данным, в центрах обслуживания населения (ЦОН) и отделениях паспортно-визовой и регистрационной работы (ОПВРР) запущена автоматизированная система «Регистрация иностранцев».

«Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться на портале e.srs.kg, выбрать в разделе «Услуги» подраздел «Регистрация иностранцев» и заполнить анкету. По завершении распечатать номер заявки и обратиться в любой ОПВРР в ЦОН независимо от места жительства.

По данным ГРС, электронная система по проверке статуса человека при пересечении границы получает сведения от Государственной пограничной службы, а в части проверки юридических лиц - от Государственной налоговой службы.