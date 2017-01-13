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Информация о продаже в Кыргызстане 130 гектаров земель гражданам Узбекистана ложная

13/01/17 18:51, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Информация о том, что 130 гектаров земли в Ноокатском районе Ошской области продана гражданам Узбекистана, не соответствует действительности. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

 

По его данным, это подтвердил полномочный представитель правительства в Ошской области Таалайбек Сарыбашов.

 

Как сообщается, глава райгосадминистрации – аким Ноокатского района Бекболот Айтиев и глава айыльного аймака Джаны-Ноокат Ноокатского района Жармамат Юлчиев также официально подтвердили, что сообщение о продаже земель гражданам иностранного государства не соответствует действительности.

 

Как напоминает пресс-служба правительства, 12 января на заседании Жогорку Кенеша в ходе обсуждения вопросов в разделе «Разное» депутат Торобай Зулпукаров обратил внимание правительства на необходимость проверки подлинности озвученной информации.

 

По информации местных органов самоуправления, айыльный аймак Джаны-Ноокат не граничит с Узбекистаном и находится от линии кыргызско-узбекской границы на расстоянии ста километров. При этом в самом айыльном аймаке не проживают граждане соседней страны.

 

В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства появления недостоверной информации, говорится в сообщении.

 

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43163/

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