Информация о продаже в Кыргызстане 130 гектаров земель гражданам Узбекистана ложная

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Информация о том, что
По его данным, это подтвердил полномочный представитель правительства в Ошской области Таалайбек Сарыбашов.
Как сообщается, глава райгосадминистрации – аким Ноокатского района Бекболот Айтиев и глава айыльного аймака Джаны-Ноокат Ноокатского района Жармамат Юлчиев также официально подтвердили, что сообщение о продаже земель гражданам иностранного государства не соответствует действительности.
Как напоминает пресс-служба правительства, 12 января на заседании Жогорку Кенеша в ходе обсуждения вопросов в разделе «Разное» депутат Торобай Зулпукаров обратил внимание правительства на необходимость проверки подлинности озвученной информации.
По информации местных органов самоуправления, айыльный аймак Джаны-Ноокат не граничит с Узбекистаном и находится от линии кыргызско-узбекской границы на расстоянии ста километров. При этом в самом айыльном аймаке не проживают граждане соседней страны.
В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства появления недостоверной информации, говорится в сообщении.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43163/