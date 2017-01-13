Сегодня в рубрике «Официально»

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Окмотпресс: Подписаны постановления:
- о внесении изменений и дополнений в постановление «Об утверждении Правил о порядке применения процедур процесса банкротства»;
- об утверждении положения о порядке ввоза автомобильных шин и покрышек пневматических, бывших в употреблении, на территорию КР.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43168/