Сегодня в рубрике «Официально»

Окмотпресс: Подписаны постановления:

- о внесении изменений и дополнений в постановление «Об утверждении Правил о порядке применения процедур процесса банкротства»;

- об утверждении положения о порядке ввоза автомобильных шин и покрышек пневматических, бывших в употреблении, на территорию КР.