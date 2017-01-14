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Разыскиваемый в Минске по подозрению в убийстве не является кыргызстанцем

14/01/17 10:36, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Подозреваемый в убийстве женщины и разыскиваемый в Минске мужчина не является гражданином Кыргызстана. Об этом сообщил МИД КР.

 

Как отмечается, посольство Кыргызстана в Беларуси связалось с руководством милиции страны, где информацию подтвердили.

 

По данным Следственного комитета по Минску, в одной из квартир Заводского района обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. Ранее сообщалось, что к этому преступлению мог быть причастен 78-летний гражданин Кыргызстана Евгений Колесников.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43177/

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