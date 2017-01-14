В Кыргызстане ищут компанию для проведения Общереспубликанского тестирования-2017

Министерство образования и науки Кыргызстана объявило тендер на закупку услуг независимой тестовой службы для проведения Общереспубликанского тестирования в ближайшие три года (2017-2019).

Тендер объявили 13 января, заявки принимаются до 3 февраля.

Отметим, с 2012 года ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы (независимо от формы собственности) и на все отделения (очное - грантовое и контрактное, дистанционное).

Набравшие наивысшие баллы смогут поступить на бюджет и получить образовательный грант от государства. Ежегодно предоставляется 5 тысяч 705 грантовых мест.

С 2002 года организацией и проведением тестирования в Кыргызстане занималась независимая тестовая организация - Центр оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО).

В 2014-м Минобразования решило выбирать компанию для проведения ОРТ на следующие три года посредством тендера. Тогда его также выиграл ЦООМО.