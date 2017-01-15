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Погода в Кыргызстане на 16 января: осадков не ожидается

15/01/17 18:00, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

На всей территории Кыргызстана в понедельник, 16 января, осадков не ожидается. Об этом сообщил Кыргызгидромет.

 

По данным синоптиков, в Бишкеке температура воздуха ночью составит -9…-7, а днем до +5 градусов. В Оше ночью до -7, днем до +5.

 

Ветер в этих городах переменных направлений, 1-6 метров в секунду.

 

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях 16 января также без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха повысится. Правда, насколько, в Кыргызгидромете не уточнили.

 

В Нарынской области на дорогах сохранятся снежный накат, гололедица. Температура воздуха существенно не изменится: ночью до -29, днем до -20 градусов.

 

В зоне земледелия Иссык-Кульской области ночью -12…-7, днем до -6 градусов.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43181/

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