Зайнидин Курманов сомневается в эффективности теневого правительства Кыргызстана

Профессор Зайнидин Курманов прокомментировал ИА «24.kg» появление в Кыргызстане теневого правительства.

По его словам, суть теневого правительства заключается в представлении альтернативных решений. «В Великобритании существует такая практика. Но там в состав такого кабмина входят представители оппозиционного меньшинства. Они предлагают свою программу действий, выступают в парламенте, открыто дискутируют с членами официального правительства», - рассказал Зайнидин Курманов.

Он добавил: в Туманном Альбионе члены теневого кабинета знают, что они могут прийти на смену действующей власти. Кроме того, этот кабинет рассматривают и как кузницу кадров. Туда входят маститые юристы, экономисты, социологи.

«Мне сложно сказать, какую цель преследует теневое правительство у нас и как они собираются работать», - отметил профессор.

В теневой кабмин в Кыргызстане вошли три партии и семь общественных объединений. Меморандум о его создании подписали лидеры партий «ЭрК», «Таза Кыргызстан» и «Ишеним», а из общественных объединений - «Союз мусульман Кыргызстана».