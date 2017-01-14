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Зайнидин Курманов сомневается в эффективности теневого правительства Кыргызстана

14/01/17 11:38, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Профессор Зайнидин Курманов прокомментировал ИА «24.kg» появление в Кыргызстане теневого правительства.

 

По его словам, суть теневого правительства заключается в представлении альтернативных решений. «В Великобритании существует такая практика. Но там в состав такого кабмина входят представители оппозиционного меньшинства. Они предлагают свою программу действий, выступают в парламенте, открыто дискутируют с членами официального правительства», - рассказал Зайнидин Курманов.

 

Он добавил: в Туманном Альбионе члены теневого кабинета знают, что они могут прийти на смену действующей власти. Кроме того, этот кабинет рассматривают и как кузницу кадров. Туда входят маститые юристы, экономисты, социологи.

 

«Мне сложно сказать, какую цель преследует теневое правительство у нас и как они собираются работать», - отметил профессор.

 

В теневой кабмин в Кыргызстане вошли три партии и семь общественных объединений. Меморандум о его создании подписали лидеры партий «ЭрК», «Таза Кыргызстан» и «Ишеним», а из общественных объединений - «Союз мусульман Кыргызстана». 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43183/

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