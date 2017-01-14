Проверки пользователей соцсетей. Юристы уверены: нарушается Конституция Кыргызстана

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Правовая клиника «Адилет» направила обращение к генеральному прокурору Кыргызстана на действия депутата Ирины Карамушкиной (СДПК) в связи с незаконным ограничением свободы слова.
«Между понятиями «негативная информация» и «информация, порочащая честь и достоинство человека» существует огромная разница. Привлекать к ответственности возможно лишь в случае, когда распространяется информация, которая порочит честь и достоинство, но никак не за распространение негативной информации», - говорится в письме.
Правозащитники подчеркивают, что законодательством четко определен порядок осуществления защиты чести и достоинства президента КР, а также круг государственных органов, которые уполномочены принимать меры по данному вопросу. ГНКБ среди них КР нет.
«Конституция гарантирует каждому свободу выражения своего мнения, - подчеркивают в «Адилете». - Кроме того, частью 1 статьи 33 Конституции КР установлено: «Каждый имеет право свободно искать, получать, хранить, использовать информацию и распространять ее устно, письменно или иным способом». В соответствии с частью 5 этой же статьи «никто не может быть подвергнут уголовному преследованию за распространение информации, порочащей или унижающей честь и достоинство личности».
«Следовательно, ни депутат Жогорку Кенеша, ни ГНКБ не вправе запрещать гражданам выражать мнение в социальных сетях, в том числе размещать там информацию негативного и критического характера. Мы считаем, что депутат Жогорку Кенеша И.Ю.Карамушкина превысила полномочия, направив в ГКНБ запрос с требованием привлечь к ответственности пользователей соцсетей, которые публикуют негативную информацию», - говорится в обращении.
«Своим запросом депутат обязала неуполномоченный орган проводить незаконные, антиконституционные проверки и выявлять пользователей социальных сетей, которые публикуют негативную информацию о президенте КР. В связи с чем ГКНБ вместо того, чтобы заниматься прямыми обязанностями по обеспечению национальной безопасности, вынужден исполнять запрос депутата. На основании этого просим вас вынести в адрес депутата Карамушкиной акт прокурорского реагирования за нарушение Конституции и действующего законодательства», - обращаются в «Адилете» к генпрокурору.
Кроме того, юристы обратились и к спикеру Жогорку Кенеша. Они просят его рассмотреть вопрос о соблюдении Карамушкиной требований законодательства и Кодекса депутатской этики и дать оценку ее действиям. Кроме того, правозащитники просят торага выразить официальную позицию Жогорку Кенеша по данному вопросу.
Копии писем отправлены в ГКНБ.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43184/