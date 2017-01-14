Кандидату в мэры столицы Кыргызстана отказали в удовлетворении жалобы

ЦИК не удовлетворил жалобу кандидата в мэры Бишкека от партии «Онугуу-Прогресс» Нурдина Абдылдаева. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Центризбиркоме.

По их данным, оснований для отмены итогов выборов градоначальника нет, поскольку процесс был открытым, снимался на видео и серьезных нарушений, о которых сообщил в заявлении Нурдин Абдылдаев, члены рабочей группы не обнаружили.

«После окончания голосования в бюллетенях кроме отметки «за» обнаружили дополнительные знаки в виде различных точек и других надписей, проставленных ручкой. Депутатам БГК не дали возможности голосовать тайно, когда исключается контроль волеизъявления. Вышеуказанные «отметки» являются специальными обозначениями с целью проконтролировать волеизъявление каждого депутата», - подчеркнул Нурдин Абдылдаев.

В ЦИК утверждают, что отметок не было. У некоторых депутатов просто размазались чернила на «галочках».

Мандат Албеку Ибраимову, набравшему 29 голосов членов БГК, вручат после утверждения Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов решения рабочей группы.