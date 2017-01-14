В Хабаровске водители спасли ребенка, гулявшего по дороге

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В российском городе Хабаровске вышедшего на дорогу маленького ребенка спасли водители проезжающих машин. Видео появилось на Youtube.
Ребенок, оставленный без присмотра, вышел на перекресток. Пассажир проезжавшей мимо машины схватил малыша за капюшон куртки и оттащил к обочине. И тут, видимо, появилась мама ребенка.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43191/