RSS
facebookfacebookgoogale+
Темный Кыргызстан: почему в стране часто отключают свет
Какие предприятия откроют в Кыргызстане в 2017 году
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 16 января 2017 года. Понедельник. Бишкекское время 02:32
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

В Хабаровске водители спасли ребенка, гулявшего по дороге

14/01/17 13:01, Бишкек – ИА «24.kg»

В российском городе Хабаровске вышедшего на дорогу маленького ребенка спасли водители проезжающих машин. Видео появилось на Youtube.

 

Ребенок, оставленный без присмотра, вышел на перекресток. Пассажир проезжавшей мимо машины схватил малыша за капюшон куртки и оттащил к обочине. И тут, видимо, появилась мама ребенка.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43191/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ