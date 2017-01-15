Неделя-24: что вы могли пропустить

Вот и пролетела первая полноценная рабочая неделя нового года. Кроме выборов мэра Бишкека обсуждаемыми темами стали запрет на сдачу квартир под гостиницы, проблемы в религиозной сфере и действия сотрудников ГКНБ, которые охотятся на критикующих президента пользователей соцсетей.

К справке через портал

Министерство внутренних дел запустило систему «Е-Заявление» на получение через терминал или портал справки о наличии или отсутствии судимости. Услуга выдачи справки осталась бесплатной, но стала гораздо проще. Подробнее - в репортаже «Путь к справке о несудимости стал короче».

Почему депутатам 1 сентября не нравится

У школьников радость: им сократили учебную неделю до пяти дней. И если это событие многие одобрили, то идея о переносе начала учебного года, которая зародилась в парламенте, вызвала отторжение. Журналист ИА «24.kg» поразмышляла на эту тему в материале «Сокращение учебного года. Чем грозит идея депутатов».

Лучший мэр. Опрос

Новые депутаты Бишкекского городского кенеша переизбрали на должность столичного мэра Албека Ибраимова. ИА «24.kg» вспомнило всех градоначальников с момента обретения Кыргызстаном независимости и предложило читателям выбрать самого эффективного, на их взгляд, мэра. Кто им стал? Узнать можно здесь.

Спецслужбы и Facebook

По обращению депутата Жогорку Кенеша ГКНБ начал проверку постов в социальных сетях на предмет критики президента. Уже выявили 10 таких пользователей Facebook. Так что же стоит за действиями чекистов? ИА «24.kg» в материале «Спецслужбы Кыргызстана вышли в соцсети. Смешно или страшно?» представило мнения депутатов и гражданских активистов и предложило читателям в опросе высказаться на эту тему.

Как развлекаются народные избранники

Депутаты Жогорку Кенеша, как выяснило ИА «24.kg», в свободное от работы время предаются вполне невинным увлечениям. Кто лошадок разводит, кто собак, а кто и в шахматы с Крамником не прочь сразиться. А есть и такие, кто не прочь сыграть на комузе или раскрасить собранные альчики. Подробнее

Квартирная вакханалия

Новый год начался с увеличения штрафов за почасовую сдачу квартир в многоэтажных домах. Проблем с ними много. Ярко и зачастую ненормативной лексикой описывают такое соседство простые горожане. Но есть и другая сторона - те, кто живет только за счет сдачи квартиры. Об этом и не только в материале «Квартиры посуточно. Кого и как будут штрафовать».

Работа, намаз и экстремизм

Случай с врачом, отказавшимся принять ребенка из-за того, что наступило время намаза, шумно обсуждался в Кыргызстане. Общество разделилось на два лагеря. Одни жестко критиковали медика, другие пытались его оправдать. Где же грань между долгом и религиозными обрядами? ИА «24.kg» пыталось найти ответ, пригласив к дискуссии в рубрику «Перекресток» известных теологов, экспертов и религиозных деятелей.

Еще одной темой, связанной с религией, стало обучение имамов республики основам борьбы с экстремизмом. По мнению главы Фонда развития духовной культуры «Ыйман» Нуржигита Кадырбекова, именно религиозные деятели должны стать первой линией обороны. Почему? Об этом и не только он рассказал в интервью ИА «24.kg».

Люди гибнут за уголь

По данным Министерства чрезвычайных ситуаций, в 2016 году на угольных шахтах произошло 5 обвалов. С начала 2017-го зафиксировали уже два трагических случая в городе Сулюкте. Почему же власти не могут навести порядок с нелегальной добычей угля? Об этом - в материале «Трагедии на шахтах Кыргызстана. Хроника и причины».