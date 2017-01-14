В Татарстане намерены забирать детей у должников за газ

Глава одного из районов Татарстана предложил забирать детей у должников за газ и электричество. Об этом сообщило РБК.

Информационный ресурс ссылается на документ, подписанный главой района Александром Тыгиным, который поручил подчиненным «организовать работу отдела опеки и попечительства по изъятию несовершеннолетних детей, проживающих в жилых помещениях с задолженностью за энергоносители».

Детский омбудсмен Татарстана Гузель Удачина подчеркнула, что действия по изъятию у родителей детей именно по причине задолженности незаконны.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что направила запрос в прокуратуру.

Как заявил РБК начальник отдела по связям с общественностью и СМИ районной администрации Александр Коршунов, речь «только о злостных неплательщиках, в домах у которых дети могут погибнуть».

«И изъятие, как говорит наш глава Александр Тыгин, это крайняя мера. Только когда специалисты видят, что если ребенка не забрать, то он просто погибнет. Если что-то случится с ребенком, то родителей-алкоголиков никто обвинять не будет. Все придут в администрацию, будут говорить: вы не досмотрели», - сказал Александр Коршунов.