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В Татарстане намерены забирать детей у должников за газ

14/01/17 13:23, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Глава одного из районов Татарстана предложил забирать детей у должников за газ и электричество. Об этом сообщило РБК.

 

Информационный ресурс ссылается на документ, подписанный главой района Александром Тыгиным, который поручил подчиненным «организовать работу отдела опеки и попечительства по изъятию несовершеннолетних детей, проживающих в жилых помещениях с задолженностью за энергоносители».

 

  • Детский омбудсмен Татарстана Гузель Удачина подчеркнула, что действия по изъятию у родителей детей именно по причине задолженности незаконны.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что направила запрос в прокуратуру.

 

Как заявил РБК начальник отдела по связям с общественностью и СМИ районной администрации Александр Коршунов, речь «только о злостных неплательщиках, в домах у которых дети могут погибнуть».

 

«И изъятие, как говорит наш глава Александр Тыгин, это крайняя мера. Только когда специалисты видят, что если ребенка не забрать, то он просто погибнет. Если что-то случится с ребенком, то родителей-алкоголиков никто обвинять не будет. Все придут в администрацию, будут говорить: вы не досмотрели», - сказал Александр Коршунов.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43193/

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