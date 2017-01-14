В Кыргызстане хотят разрешить обвинению и защите заключать соглашение о сотрудничестве

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Депутаты Жогорку Кенеша предлагают внести ряд поправок в Уголовный кодекс и ввести институт «процессуального соглашения».
Это означает, что по ряду преступлений можно будет заключить своего рода договор о сотрудничестве - между сторонами обвинения и защиты, в котором указанные стороны определяют все условия.
В последующем соглашение о сотрудничестве представляется прокурором на рассмотрение суда, который утверждает его либо отказывает.
При заключении соглашения о сотрудничестве проектом закона предлагается установить особенности проведения следствия в отношении подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено такое соглашение.
Законопроект предлагает определить особенности порядка проведения судебного заседания и постановления приговора в отношении лиц, с которыми заключено соглашение о сотрудничестве.
Авторы поправок предусмотрели, что заключение процессуального соглашения о сотрудничестве может повлечь для его фигурантов опасность в виде мести со стороны обличаемых ими лиц, поэтому предусматривается, что при необходимости им должна быть гарантирована безопасность.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43194/