В морге в Бишкеке сверяют списки погибших в результате авиакатастрофы

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В столичный морг прибыли глава МЧС Кубатбек Боронов, глава Минздрава Талантбек Батыралиев и первый вице-премьер КР Мухамметкалый Абулгазиев.
Вместе с сотрудниками судебной экспертизы они сверят списки опознанных тел погибших в результате авиакатастрофы турецкого грузового самолета «Боинг-747», произошедшей 16 января в 7.31 во время его захода на посадку в аэропорту «Манас».
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43333/