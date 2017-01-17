В морге в Бишкеке сверяют списки погибших в результате авиакатастрофы

В столичный морг прибыли глава МЧС Кубатбек Боронов, глава Минздрава Талантбек Батыралиев и первый вице-премьер КР Мухамметкалый Абулгазиев.

Вместе с сотрудниками судебной экспертизы они сверят списки опознанных тел погибших в результате авиакатастрофы турецкого грузового самолета «Боинг-747», произошедшей 16 января в 7.31 во время его захода на посадку в аэропорту «Манас».