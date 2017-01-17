RSS
facebookfacebookgoogale+
Какие предприятия откроют в Кыргызстане в 2017 году
«Золотые ершики» Кыргызстана: как чиновники тратят народные деньги
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 18 января 2017 года. Среда. Бишкекское время 00:55
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

В морге в Бишкеке сверяют списки погибших в результате авиакатастрофы

17/01/17 09:46, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

В столичный морг прибыли глава МЧС Кубатбек Боронов, глава Минздрава Талантбек Батыралиев и первый вице-премьер КР Мухамметкалый Абулгазиев.

 

Вместе с сотрудниками судебной экспертизы они сверят списки опознанных тел погибших в результате авиакатастрофы турецкого грузового самолета «Боинг-747», произошедшей 16 января в 7.31 во время его захода на посадку в аэропорту «Манас».

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43333/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ