Разрушенные «Боингом-747» дома на прежнем месте восстанавливать не будут

Разрушенные в результате крушения «Боинга-747» дома в дачном поселке вблизи аэропорта «Манас» на прежнем месте восстанавливать не будут. Об этом ИА «24.kg» сообщил полномочный представитель правительства в Чуйской области Бактыбек Кудайбергенов.

«По-моему, этот вопрос уже решен. Сегодня мы уточним, кто из погибших был владельцем домов, а кто просто снимал жилье. Над этим работают сотрудники Госрегистра, органы архитектуры, представители айыл окмоту», - сказал он.

«Дачи, еще раз повторю, законные. Вопрос - законно ли проживали люди, которые погибли. А так на сообщество есть красная книга», - подчеркнул Бактыбек Кудайбергенов.

По его словам, людям, оставшимся без крова, предоставят другие участки. Где – пока неизвестно, это решит правительство.

«Сегодня продолжится разбор завалов. Там остаются крупные обломки самолета. Пока мы не можем сказать, есть ли там еще погибшие», - добавил Бактыбек Кудайбергенов.

«Но из-за этих обломков мы не можем полностью возобновить электроснабжение поселка. Подачу света вчера ночью восстановили, но две улицы остаются без электричества. После прибытия экспертов МАК и проведения фото- и видеосъемки будет завершен разбор завалов», - отметил он.

«На месте организована круглосуточная охрана. Сотрудники служб, работающих на местах, обеспечены горячим питанием. С этим помогли международные организации и местные жители. Всем кыргызстанцам огромное спасибо», - поблагодарил неравнодушных граждан полпред.