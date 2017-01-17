На месте крушения «Боинга» в аэропорту «Манас» ищут пилота и маленькую девочку

Как рассказал представитель госорганов, пожелавший остаться неизвестным, в настоящее время на месте крушения турецкого грузового самолета ведется поиск одного из пилотов «Боинга-747» и маленькой девочки.

По его словам, поиски были прекращены ночью и возобновились сегодня утром. Он отметил, что других заявлений от родственников о пропаже близких не было.

На месте крушения продолжают работу спасатели МЧС, сотрудники правоохранительных органов, которые всю ночь обеспечивали охрану территории, работники международного аэропорта «Манас», медики. Для всех задействованных в спасении людей организовано горячее питание.