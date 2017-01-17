RSS
facebookfacebookgoogale+
Выборы в Бишкекский горкенеш. Пять интересных фактов
Пиротехника: пока гром не грянул
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 18 января 2017 года. Среда. Бишкекское время 00:54
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

На месте крушения «Боинга» в аэропорту «Манас» ищут пилота и маленькую девочку

17/01/17 09:57, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Как рассказал представитель госорганов, пожелавший остаться неизвестным, в настоящее время на месте крушения турецкого грузового самолета ведется поиск одного из пилотов «Боинга-747» и маленькой девочки.

 

По его словам, поиски были прекращены ночью и возобновились сегодня утром. Он отметил, что других заявлений от родственников о пропаже близких не было.

 

 

На месте крушения продолжают работу спасатели МЧС, сотрудники правоохранительных органов, которые всю ночь обеспечивали охрану территории, работники международного аэропорта «Манас», медики. Для всех задействованных в спасении людей организовано горячее питание. 

 

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43335/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ