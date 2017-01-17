Дело Азимжана Аскарова. Приговор правозащитнику объявят 24 января

В связи с объявленным сегодня в Кыргызстане трауром по погибшим при крушении турецкого транспортного самолета процесс по делу Азимжана Аскарова перенесли на 24 января.

Представители прокуратуры настаивают на том, чтобы приговор в отношении правозащитника (пожизненное лишение свободы) оставили в силе.

Напомним, Азимжан Аскаров приговорен к пожизненному лишению свободы по обвинению в разжигании межнациональной розни, организации массовых беспорядков и убийстве милиционера на юге страны во время июньских событий в 2010 году.

Дело направили на пересмотр после того, как Комитет ООН по правам человека потребовал незамедлительно освободить Аскарова и восстановить его права.