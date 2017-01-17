RSS
facebookfacebookgoogale+
Какие предприятия откроют в Кыргызстане в 2017 году
Светлый Кыргызстан: как строилась энергетика страны
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 18 января 2017 года. Среда. Бишкекское время 00:54
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Дело Азимжана Аскарова. Приговор правозащитнику объявят 24 января

17/01/17 10:14, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

В связи с объявленным сегодня в Кыргызстане трауром по погибшим при крушении турецкого транспортного самолета процесс по делу Азимжана Аскарова перенесли на 24 января.

 

Представители прокуратуры настаивают на том, чтобы приговор в отношении правозащитника (пожизненное лишение свободы) оставили в силе. 

 


Дело Азимжана Аскарова: причины и последствия

Подробнее

Напомним, Азимжан Аскаров приговорен к пожизненному лишению свободы по обвинению в разжигании межнациональной розни, организации массовых беспорядков и убийстве милиционера на юге страны во время июньских событий в 2010 году.

 

Дело направили на пересмотр после того, как Комитет ООН по правам человека потребовал незамедлительно освободить Аскарова и восстановить его права.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43338/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ